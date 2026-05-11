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11.05.2026 06:31:29
Meisei Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Meisei Industrial hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 32,98 JPY. Im letzten Jahr hatte Meisei Industrial einen Gewinn von 82,80 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 16,15 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 14,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meisei Industrial 18,99 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 116,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 174,68 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 60,30 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 66,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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