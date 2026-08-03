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03.08.2026 06:31:29
Meisei Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Meisei Industrial hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 18,66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meisei Industrial 16,85 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meisei Industrial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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