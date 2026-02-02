Meisei Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Meisei Industrial gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meisei Industrial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,72 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at