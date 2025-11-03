Meisei Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Meisei Industrial stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 23,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meisei Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 34,20 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,74 Prozent auf 14,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at