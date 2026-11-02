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02.11.2026 06:31:29
Meisei Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Meisei Industrial hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 22,22 JPY gegenüber 23,07 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Meisei Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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