Meitav DS Investments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Meitav DS Investments gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 625,0 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,0 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at