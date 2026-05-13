Meitec informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meitec hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,06 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 34,16 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meitec 32,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 194,96 JPY gegenüber 165,01 JPY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Meitec in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 133,07 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at