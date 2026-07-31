Meitec präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Meitec gab am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 46,30 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Meitec mit einem Umsatz von insgesamt 34,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at