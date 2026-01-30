|
Meitec: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Meitec hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 54,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55,22 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,17 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meitec einen Umsatz von 34,56 Milliarden JPY eingefahren.
