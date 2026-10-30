Meitec veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meitec hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 46,64 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meitec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 34,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at