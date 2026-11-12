Meito Sangyo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meito Sangyo hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,28 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meito Sangyo ein EPS von 72,13 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Meito Sangyo im vergangenen Quartal 8,13 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meito Sangyo 8,03 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at