Meito Sangyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Meito Sangyo lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,26 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meito Sangyo ein EPS von 60,93 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Meito Sangyo mit einem Umsatz von insgesamt 7,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at