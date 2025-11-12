Meito Sangyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Meito Sangyo lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72,13 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meito Sangyo ein EPS von 144,22 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meito Sangyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at