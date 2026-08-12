Meito Sangyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Meito Sangyo hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 60,96 JPY. Im letzten Jahr hatte Meito Sangyo einen Gewinn von 57,76 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at