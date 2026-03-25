Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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25.03.2026 12:46:01
Meituan, Alibaba shares jump as Beijing vows to end price wars
China’s market regulator holds seminar on curbing cut-throat competition, which dampens the drive to grow consumptionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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