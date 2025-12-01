|
Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B legte Quartalsergebnis vor
Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,34 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
