Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 15,37 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at