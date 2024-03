Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B präsentierte am 25.03.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz wurden 10,20 Milliarden USD gegenüber 8,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 10,14 Milliarden USD erwartet.

Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,320 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 39,06 Milliarden USD – ein Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B 32,66 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,541 USD sowie einen Umsatz von 38,40 Milliarden USD prognostiziert.

