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03.06.2026 06:31:29
Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,460 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 13,15 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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