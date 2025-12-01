Meituan Dianping Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Meituan Dianping Registered stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,33 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Meituan Dianping Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,34 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 101,83 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at