Meituan Dianping Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Meituan Dianping Registered präsentierte in der am 27.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Umsatz wurde auf 60,13 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,52 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,109 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 58,09 Milliarden CNY geschätzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,090 CNY gegenüber -3,900 CNY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,79 Prozent auf 219,95 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,990 CNY sowie einen Umsatz von 217,91 Milliarden CNY belaufen.

