Meituan Dianping Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Meituan Dianping Registered hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,26 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 102,73 Milliarden HKD gegenüber 92,54 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at