Meituan Dianping Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Meituan Dianping Registered stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,45 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 99,09 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at