Meituan Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Meituan Registered B gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Meituan Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,49 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meituan Registered B einen Umsatz von 93,58 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at