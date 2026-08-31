Meituan Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Meituan Registered B hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 104,64 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meituan Registered B einen Umsatz von 91,84 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at