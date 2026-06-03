Meituan Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Meituan Registered B hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,66 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Meituan Registered B im vergangenen Quartal 91,04 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meituan Registered B 86,56 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at