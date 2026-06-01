Meituan Dianping Aktie

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WKN DE: A2P72F / ISIN: US58533E1038

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01.06.2026 13:07:56

Meituan Slips To Loss In Q1 On Higher Expenses, Revenues Rise; Stock Up

(RTTNews) - On Monday, Meituan (MPNGY, MPNGF, 3690.HK) reported a loss for the first quarter of 2026, compared to a profit in the same quarter in 2025, attributable to higher operating expenses, despite revenue growth.

On the HKSE, the shares closed Monday's regular trading at HK$78.250, 6.54 percent higher.

The company recorded a net loss for the period of RMB6.83 billion, compared to a profit of RMB10.06 billion in 2025.

Adjusted net loss was RMB4.97 billion, compared to a profit of RMB10.95 billion in the previous year.

Operating loss for the first quarter was RMB6.47 billion, compared to a profit of RMB10.57 billion in the same quarter in 2025.

Adjusted EBITDA loss was RMB3.05 billion, compared to profit of RMB12.30 billion last year.

Revenues, however, grew 5.6% to RMB91.04 billion from RMB86.21 billion in the the previous year.

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