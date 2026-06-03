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03.06.2026 06:31:29
Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 SGD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 SGD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,78 Milliarden SGD – ein Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh 16,03 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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