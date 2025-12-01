Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 SGD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 17,13 Milliarden SGD, gegenüber 17,23 Milliarden SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at