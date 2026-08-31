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31.08.2026 06:31:29
Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Auf der Umsatzseite hat Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh im vergangenen Quartal 19,68 Milliarden SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh 16,52 Milliarden SGD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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