Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh im vergangenen Quartal 19,68 Milliarden SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh 16,52 Milliarden SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at