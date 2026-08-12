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12.08.2026 06:31:29
Meiwa Estate gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Meiwa Estate stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 72,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 156,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 26,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 29,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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