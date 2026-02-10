|
Meiwa Estate hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Meiwa Estate hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -8,86 JPY. Ein Jahr zuvor waren 23,78 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,43 Milliarden JPY umgesetzt.
