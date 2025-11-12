Meiwa Estate präsentierte Quartalsergebnisse

Meiwa Estate lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 20,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

