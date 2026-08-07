Meiwa Industry legte Quartalsergebnis vor

Meiwa Industry veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,59 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,93 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meiwa Industry einen Umsatz von 5,53 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at