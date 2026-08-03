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03.08.2026 06:31:29
Meiwa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Meiwa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 25,84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,47 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 47,35 Milliarden JPY gegenüber 38,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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