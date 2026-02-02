Meiwa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Meiwa äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 16,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meiwa noch ein Gewinn pro Aktie von 27,83 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,14 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 42,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at