|
02.02.2026 06:31:29
Meiwa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meiwa äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 16,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meiwa noch ein Gewinn pro Aktie von 27,83 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,14 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 42,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!