Meiwa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Meiwa hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,15 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Meiwa 13,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 37,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at