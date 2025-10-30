Mekdam gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mekdam hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mekdam 0,050 QAR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 156,2 Millionen QAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mekdam einen Umsatz von 127,3 Millionen QAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at