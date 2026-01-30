Mekdam informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mekdam hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mekdam hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 QAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 227,5 Millionen QAR, während im Vorjahreszeitraum 144,0 Millionen QAR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,260 QAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mekdam ein Gewinn pro Aktie von 0,240 QAR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mekdam im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 681,10 Millionen QAR. Im Vorjahr waren 558,91 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,244 QAR sowie einen Umsatz von 613,77 Millionen QAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at