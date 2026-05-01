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01.05.2026 06:31:29
Mekdam präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mekdam hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 QAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 QAR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Mekdam 174,8 Millionen QAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 139,9 Millionen QAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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