Mekonomen AB präsentierte Quartalsergebnisse

Mekonomen AB hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,34 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,61 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,40 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at