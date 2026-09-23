Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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23.09.2026 05:54:22
Melania Trump to Ring NYSE's Opening Bell Wednesday, Launch New Initiative for Female CEOs in Her 'Week of American Excellence'
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Nachrichten zu Bell AG
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22.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.09.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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08.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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01.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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25.08.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
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18.08.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
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17.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Bell AG
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