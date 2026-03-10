Melar Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Melar Acquisition A hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,260 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at