Melar Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Melar Acquisition A hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem EPS von 0,260 USD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Melar Acquisition A mit 0,260 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.at