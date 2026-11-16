MELCO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MELCO hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 96,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MELCO 90,97 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 28,86 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at