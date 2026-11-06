Melco Crown Entertainment legte Quartalsergebnis vor

Melco Crown Entertainment gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Melco Crown Entertainment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at