Melcor Developments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Melcor Developments hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,59 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Melcor Developments 0,460 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Melcor Developments 60,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72,5 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at