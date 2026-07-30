Melexis Microelectronic Integrated Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Melexis Microelectronic Integrated Systems hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,890 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Melexis Microelectronic Integrated Systems 217,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at