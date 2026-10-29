Melexis Microelectronic Integrated Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Melexis Microelectronic Integrated Systems lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Melexis Microelectronic Integrated Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,680 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 223,7 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at