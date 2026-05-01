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01.05.2026 06:31:29
Melexis Microelectronic Integrated Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Melexis Microelectronic Integrated Systems stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Melexis Microelectronic Integrated Systems einen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 202,1 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Melexis Microelectronic Integrated Systems 198,3 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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